Ilnapolista.it - Tebas: «Non parlo con Florentino Perez da 3 anni. Lui usa i giornalisti picchiatori per comunicare»

“L’ultima giornata del turno preliminare di Champions ha suscitato una certa emozione. Ma a parte il fatto che ho letto anche critiche secondo cui non è così facile seguire tutto in tv, mi preoccupa l’impatto economico del nuovo formato sull’industria calcistica in Europa”. Javierribadisce, intervistato dalla Süddeutsche Zeitung, il suo stato d’opposizione alla Uefa. Il presidente della Liga parla chiaro: “Si può già osservare una cbalizzazione dei diritti televisivi attribuibili alla Champions League. Prendiamo ad esempio i Paesi Bassi o il Belgio, dove i ricavi sono diminuiti del 20 per cento. In Italia era il dieci per cento. La Germania ha praticamente mantenuto le sue entrate, ma se si considera l’inflazione, sono inferiori. Anche l’Inghilterra, sebbene abbia offerto i diritti per altre 200 partite.