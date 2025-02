Inter-news.it - Inter-Fiorentina 2-1, pagelle: Bastoni impreciso 5.5, Barella da 8

L’vince contro lacon il risultato di 2-1. Marko Arnautovic decide il match da subentrato, male invece Alessandro. Ledella partita.YANN SOMMER 6 – Viene spiazzato sul calcio di rigore di Mandragora, è l’unica azione in cui si vede durante la partita.– DIFESABENJAMIN PAVARD 6.5 – Non si ferma e non molla nemmeno un centimetro dal primo all’ultimo minuto. Spinta impressionante e più efficace di quella di Darmian, che gli lascia spazio per attaccare.FRANCESCO ACERBI 7.5 – Al rientro in campo dopo quasi tre mesi mostra il motivo per cui per Inzaghi è fondamentale. Domina Kean, lo mangia e non lo fa mai muovere.ALESSANDRO5.5 – Arriva spesso al cross, sbaglia e non è preciso però nell’esecuzione. L’unica insufficienza di oggi.