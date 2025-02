Superguidatv.it - Grande Fratello: i nominati della settimana e le nomination di ieri sera 10 febbraio 2025 | Video Mediaset

ondel 1030a puntataDurante la trentesima puntata delimmancabile il momento delleon. Tutti contro tutti senza più alcun concorrente immune. Le votazioni avvengono con il sistema dei piramidi: nero sincero e rosso sputa l’osso in confessionale. Ecco leon di sta:Maria Teresa Ruta nomina Maxime: “ha tanta nostalgia a tornare a fare il padre”; Amanda vota Jessica: “è noiosa la miaon, ma non ho altre motivazioni“;Iago nomina Chiara: “per i commenti su Stefania Orlando“; Tommaso vota Amanda: “non ci parlo molto”; Jessica nomina Iago: “ci rispettiamo, ma siamo troppo diversi“; Shaila vota Iago: “è poco oggettivo”; Mattia nomina Amanda;Federico vota Maria Teresa Ruta;Helena nomina Chiara;Alfonso D’Apice vota Stefania Orlando; “per una frase detta prima durante il battibecco“; Stefania Orlando nomina Chiara: “sono stata chiamata per esprimere mie opinioni, ma sentirmi dire che non mi vuole nessuno, non ho trovato un accanimento appropriato, quando le persone non hanno argomenti puntano a ferire sul fattore anagrafico”;Giglio vota Amanda;Zeudi nomina Stefania Orlando;Chiara vota Stefania Orlando: “ti consiglio di cambiare repertorio, continui sempre sullo stesso passo“; Maxime nomina Maria Teresa;Maria Vittoria vota Maria Teresa;Javier nomina Chiara;Lorenzo vota Iago.