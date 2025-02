Quotidiano.net - Le ultimissime su Sanremo: il no di Angelina Mango. Autotune: sì ma non troppo

, 10 febbraio 2025 – Tutti insieme appassionatamente. È lo spirito di Carlo Conti per questo2025. “Delle passate edizioni mi erano rimasti impressi due momenti: l'ospitata di Sonny Basso e quella di Ezio Bosso. Proprio lui aveva detto: 'La musica come la vita si fa in un modo solo. Insieme'”. Per questo ha voluto accanto a sé due amici: Antonella Clerici (Lei: “Mi ha chiamato tardi, a metà gennaio, ci vediamo spesso ma non me ne aveva mai parlato prima”) e Gerry Scotti (Conti: “E' nata un'amicizia quando entrambi eravamo ricoverati per il Covid, ci facevamo coraggio a vicenda”). Carlo, brillante e modesto: “Non sono geloso. Ci saranno momenti in cui sul palco staranno solo loro”. Avrebbe voluto un quarto amico che purnon c'è più: Fabrizio Frizzi.Festival host and artistic director Carlo Conti (R) and co-hosts and Italian presenters Antonella Clerici (C) and Gerry Scotti (L) pose during a photocall on the occasion of the 75thItalian Song Festival, in, Italy, 10 February 2025.