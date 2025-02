Lanazione.it - Suggestioni francesi in concerto

Per la stagione dell’Araba Fenice, oggi alle 17.30 all’Auditorium Gazzoli di Terni è di scena ilcon due artisti serbi di primissimo piano nello scenario musicale dell’est europeo: Marko Miletic al violoncello e Mihajlo Zurkovic al pianoforte. “Charme –“ è il titolo delche si apre con la “Sonata in Re minore“ di Debussy e la Sonata capolavoro di Prokofiev “Op.119“. Il fascino francese del programma continua con brani come “Habanera” e” Kaddisch” di Ravel o la Romanza di Faurè, con un finale a sorpresa suggestivo. "E’ un piacere esibirmi a Terni – spiega Marko Miletic - insieme al mio amico e collega Mihajlo Zurkovic, che suonò molti anni fa per l’Araba Fenice e di cui conserva un prezioso ricordo. Il nostro sarà uncon bellissime opere di Debussy, Ravel, Faurè, Prokofiev e Popper nel più puro spirito classico, in una città molto conosciuta grazie al Concorso Pianistico Casagrande e per il Santo degli innamorati San Valentino".