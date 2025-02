Ilgiorno.it - Milano: “Conducente Atm aggredito da una banda di rapinatori. Portato in ospedale con una ferita al collo”

, 8 febbraio 2025 - ''Apprendiamo con sgomento dell'aggressione ai danni di unAtm, in forza nel deposito di viale Molise, preso di mira da unadi. Trascon ambulanza al Policlinico, dove tutt'ora si trova ricoverato per accertamenti, ha riuna vistosaal". A renderlo noto attraverso una nota Mattia Ferrarese, responsabile Dipartimento Trasporti di Fratelli d'Italiaed Ettore Vairo, del Dipartimento Trasporti di Fratelli d'Italia. "Lasciamo alle Forze dell'Ordine l'onere delle indagini, attraverso le immagini di videosorveglianza installate sui mezzi, esprimendo ampia solidarietà all'ennesimo lavoratore del trasporto pubblico milanese vittima di violenza e rapina. Il tema delle aggressioni ai conducenti di mezzi pubblici risulta ormai essere una concreta e drammatica realtà quotidiana, a cui ci opponiamo con forza e determinazione, certi che ci sia bisogno di una svolta concreta in un tavolo interforze da valutare con Questura e Prefettura, di cui gli assessorati alla sicurezza e alla mobilità del Comune di, debbano farsi promotori diretti con soluzioni concrete e proposte realizzabili nell'immediato.