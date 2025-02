Sport.quotidiano.net - La Virtus dilaga con Tortona, ora riparte la corsa

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, 9 febbraio 2025 – Unasolida in difesa ed efficace in attacco passa netto a Casale Monferrato imponendosi sulla Bertram. Ottima prova collettiva per la formazione di Dusko Ivanovic che trova risposte molto positive da tutti i suoi elementi, con 5 giocatori in doppia cifra e lo score che recita 98 punti segnati: un ottimo viatico in vista della Coppa Italia. Primo quarto e poco più in equilibrio, poi le V Nere prendono in mano il confronto e chiudono la sfida già prima dell’intervallo. Un parziale di 0-15 nel finale della seconda frazione gira infatti definitivamente l’inerzia del confronto per unache una volta raggiunta la doppia cifra di vantaggio non si fa mai scappare di mano la partita e controlla, senza grossi affanni, unache si spegne. Eppure il prepartita non era stato dei più positivi per lache oltre a Zizic e Clyburn deve rinunciare anche a Matt Morgan indisponibile per un attacco influenzale.