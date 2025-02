Ilfattoquotidiano.it - Ritrovato il corpo senza vita di Rudy Cavazza, giostraio romano scomparso due mesi fa

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È di, ildi 54 anni che aveva fatto perdere le sue tracce il 6 dicembre scorso e di cui erano in corso le ricerche ormai da due, iltrovato nel tardo pomeriggio di venerdì, sul greto di un canale, tra la vegetazione, in un’area di Spoltore, al confine con Pescara. Nel pomeriggio, infatti, c’è stato il riconoscimento da parte dei familiari, avvenuto attraverso gli abiti e un tatuaggio. Sarà ora l’autopsia a chiarire le cause della morte.Dalle prime rilevazioni non sono emersi segni di violenza. L’esame autoptico verrà eseguito nei prossimi giorni, probabilmente lunedì, su incarico del magistrato di turno. Il ritrovamento, venerdì pomeriggio, è avvenuto a poche decine di metri dal campo roulotte dove alloggiano alcuni giostrai e dove duefa si erano perse le tracce di, che era arrivato in zona per salutare alcuni parenti.