Parma, automobilista investe due vigili urbani dopo un controllo: fermato in centro città

– Momenti di tensione oggi, 8 febbraio, nel cuore della, dove un uomo alla guida di una Bmw ha investito due agenti della polizia localeessere statoper un normaledella viabilità. L’episodio si è verificato in via D’Azeglio, arteria che collega piazza Garibaldi con il quartiere Oltretorrente.Secondo le prime ricostruzioni, l’inizialmente è sceso dalla vettura per contestare la verifica, ma pocoè risalito improvvisamente a bordo, accelerando e travolgendo i due, trascinandoli per alcuni metri. La fuga dell’uomo è stata però bloccata dalla presenza di un autobus sulla carreggiata opposta, che ha impedito ulteriori manovre.Alcuni agenti, giunti in aiuto dei colleghi feriti, sono riusciti a fermare il conducente, che è stato bloccato e condotto in caserma.