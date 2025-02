Inter-Fiorentina probabili formazioni | bocciatura per Calhanoglu?

Leggi su Ilnerazzurro.it

Il tonfo del Franchi brucia ancora, ma l’ha subito l’occasione di riscattarsi. Dopo il pesante 3-0 subito a Firenze, i nerazzurri tornano in campo con un solo obiettivo: dimenticare la sconfitta e riprendere la corsa al Napoli, prossimo avversario il 2 marzo. Con un febbraio complicato e la Juventus all’orizzonte, Simone Inzaghi sa che non può permettersi passi falsi.: turnover in vista, Dumfries squalificatoLa sfida contro laha messo in luce una squadra spenta, sia mentalmente che fisicamente. L’attacco fatica a trovare alternative valide a Lautaro e Thuram, mentre il centrocampo necessita di freschezza. Probabile l’inserimento di Zielinski al posto di Mkhitaryan, apparso in difficoltà. In difesa, de Vrij resta l’unico punto fermo, mentre Pavard dovrebbe rientrare dal primo minuto.