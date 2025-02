Iodonna.it - L'attrice e regista si è votata a un'estetica minimal, che ricalca il trend del quiet luxury. E sul red carpet a Santa Barbara si è affidata al "re del cashmire"

C’è chi segue la moda e chi, come Angelina Jolie, la interpreta con una naturalezza disarmante. AlInternational Film Festival, dove è stata insignita del Maltin Modern Master Award, l’ha dato una lezione di stile senza tempo, affidandosi a un maestro dell’eleganza, il “re del” italiano Brunello Cucinelli.Sul red, l’ha incantato con un abito in seta avorio dalle linee essenziali, espressione perfetta del, l’raffinata che esalta la qualità senza ostentazione. A completare il look, una giacca sartoriale in tono, portata con nonchalance sulle spalle, per un’allure sofisticata e senza tempo. Angelina Jolie: gli outfit più belli da copiare subito guarda le foto L’abito di Angelina Jolie: una scultura di seta firmata CucinelliL’ensemble di Jolie proviene dalla Eveningwear Collection di Brunello Cucinelli, il che non sorprende: il designer umbro è il re dell’eleganza senza sforzo, e la sua visione si sposa perfettamente con l’raffinata dell’