ennis Sogno Bellucci | batte Tsitsipas ed è in semifinale a Rotterdam

Mattianon vuole smettere di sognare a. L’azzurro conquista infatti la sua primaa livello Atp dopo aver impartito una autentica lezione a Stefanos, oggi 12 del ranking ma campione in carica a Monte-Carlo e già vincitore delle Finals.6-4, 6-2 i parziali per il 23enne milanese, che dopo Medvedev si prende un altro scalpo eccellente: mai prima d’ora aveva sconfitto due Top 20 di fila. Virtualmente 68 del mondo,sembra pronto per giocarsi le sue carte anche incontro Alex De Minaur, terza testa di serie del seeding e finalista lo scorso anno, quando perse contro il solito Jannik Sinner.L'articoloed è inproviene da ILFOGLIETTONE.IT.