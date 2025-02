Lanazione.it - Droga servita ai clienti. Locale chiuso 30 giorni

Nei piatti deiinsieme al cibo anche la. Dovrà restareper trentala sala da ballo che proprio sala da ballo non era. O almeno non solo quello, visto quanto ha scoperto la polizia neiscorsi. Gli agenti avevano trovato circa 30 grammi di sostanza stupefacente sintetica di tipo ketamina e metanfetamina, destinata all’uso dei. Tra gli altri avventori, tutti di cittadinanza cinese, due donne erano state denunciate in stato di libertà ed una terza era stata arrestata, per ingresso illegale in Italia. Il questore Pasquale Antonio De Lorenzo ha emesso un provvedimento di chiusura nei confronti di una sala da ballo a conduzione cinese, situata nella zona ovest di Prato. In particolare il provvedimento di chiusura, adottato dal questore in base all’articolo 100 del Testo unico di pubblica sicurezza, è stato notificato il 4 febbraio e ha validità 30