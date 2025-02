Top-games.it - Come diventare PYRAMID HEAD in ELDEN RING

Leggi su Top-games.it

Il mondo cupo e avvincente di, già permeato di oscure minacce, accoglie una nuova e spaventosa presenza:in, un’iconica figura proveniente dal mondo di Silent Hill. In questo articolo approfondiremo dettagliatamente una formidabile build proposta da Tommaso, che trasforma il nostro personaggio in una sinistra incarnazione di. Attraverso un equilibrio meticoloso tra estetica e potenza, esploreremo ogni aspetto di questa build destinata a seminare terrore e distruzione nelle terre di.La Creazione diina Livello 127Tommaso inizia il percorso scegliendo la classe Samurai e raggiungendo il livello 127. Le caratteristiche sono distribuite con cura: 50 punti in Vitalità, 21 in Mente, 28 in Tempra, 16 in Forza, 58 in Destrezza, 11 in Intelligenza, 15 in Fede e 11 in Arcano.