Ilfattoquotidiano.it - La Uefa pensa di eliminare i tempi supplementari in Champions League: le ragioni dietro questa ipotesi

Laconsidera un cambiamento significativo per la fase a eliminazione diretta della. L’idea di portare i match per club delle competizioni targatedirettamente ai rigori è stata concepita allo scopo di rendere meno pesante il calendario delle squadre, diminuendo quindi il numero di minuti giocati dai calciatori. I, sono infatti da tempo oggetto di discussione per alcuni sindacati dei giocatori che sostengono in maniera convinta che la loro eliminazione gioverebbe alla salute degli atleti.La nuova cosiddetta “fase campionato” della, con ogni club che gioca un minimo di 8 partite, non ha certo aiutato, senza scordarsi che altre 12 formazioni europee giocheranno in estate a Miami la discussa Coppa del Mondo per club Fifa nel nuovo formato a 32 squadre.