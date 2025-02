Justcalcio.com - Emotivo Neymar fa ritorno a Santos in Botafogo Draw

Notizia fresca giunta in redazione:La leggenda brasilianaha detto che “non riesce a trovare le parole per esprimere la sensazione” di fare la sua prima apparizione perda quando si è unito al club.L’attaccante ha firmato per la sua squadra di fanciullezza la scorsa settimana, avendo segnato 136 gol in 226 presenze per loro tra il 2009 e il 2013 mentre è emerso in una stella globale che ha continuato a giocare per Barcellona e Paris Saint-Germain.ha disegnato 1-1 connel campionato brasiliano Paulista mercoledì, con i fan che illuminano i loro telefoni cellulari per dare il benvenuto a casa l’attaccante, che ha iniziato come sostituto.È arrivato nella seconda metà conche ha portato, e sebbene abbiano concesso per disegnare la partita,ha ricevuto il giocatore della partita.