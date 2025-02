Oasport.it - Elisabetta Cocciaretto travolge Bogdan: sarà derby con Bronzetti a Cluj-Napoca

Meravigliosa. Dopo il successo di Luciacontro Peyton Stearns, si completa un pomeriggio perfetto nel WTA ditutto a tinte azzurre: la marchigiana batte nettamente la padrona di casa Anacon il punteggio di 6-3 6-0 in poco più di un’ora di gioco e domani ai quarti di finale troverà proprioper unitaliano.Approccio ottimo pergià dal primo set, sempre aggressiva, esplosiva e più sveglia sulla palla rispetto alla sua avversaria. L’azzurra è riuscita a strappare il servizio alla sua avversaria già nel terzo gioco e ad andare subito avanti 3-1. L’unico passaggio a vuoto del match per la n.60 del mondo di fatto è arrivato sul 3-2, quando ha perso malamente la battuta a zero. Un episodio che non l’ha però condizionata: subito infatti la marchigiana è tornata a dominare e ha chiuso sul 6-3 il primo parziale.