Inter-news.it - Tripletta (di cessioni) Milan a -2 dall’Inter: uno già domani via – Sky

Ilè pronto ad una tripla clamorosa cessione: uno di questi andrà via già, tant’è che nel derby con l’Inter non dovrebbe esserci.INCREDIBILE – Rivoluzione clamorosa in casa, che a meno due dal derby contro l’Inter è pronto a cedere tre big: si tratta di Davide Calabria, Alvaro Morata e Fikayo Tomori. Accelerata improvvisa soprattutto per l’ormai ex capitano rossonero Calabria, che giàdovrebbe diventare un nuovo giocatore del Bologna. Undi cessione a dir poco sorprendente per la società di Cardinale, che durante queste settimane è stato più volte incalzato dalla sua stessa tifoseria a vendere. Probabilmente ha frainteso. Contro l’Inter nel derby in programma domenica alle ore 18, Conceicao rischia di avere gli uomini contati.Ilvende i big a meno due: la rivoluzioneALL’ESTERO – Se Calabria non lascerà l’Italia, perché andrà al Bologna, sia Morata che Tomori sono pronti a lasciare l’Italia e la Serie A.