The Sandman la serie Netflix terminerà con la seconda stagione è ufficiale!

ha ufficialmente confermato che Thenon avrà una terzae si concluderà con la, attesa in piattaforma per il 2025. L’annuncio è arrivato tramite il profilo Instagram della piattaforma, in cui l’imminente ciclo di episodi è ribattezzato ‘final season’. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da The(@theofficial)Questo sviluppo arriva in un momento delicato, dato che il creatore del fumetto originale e produttore esecutivo Neil Gaiman è stato recentemente accusato di cattiva condotta sessuale da diverse donne. Tuttavia, fonti vicine alla produzione hanno rivelato che la decisione di chiudere lafosse stata presa già nel 2023, prima dell’emergere delle accuse, anche se al momento non vi sono riscontri ufficiali riguardo questa dichiarazione, come leggiamo da DeadlineDopo il debutto della primanell’agosto 2022, Theha costantemente avuto un percorso incerto.