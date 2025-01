Juventusnews24.com - Sacchi predica calma: «La Juve è in una fase di pericolosa involuzione, ma sono convinto di questo»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, ex allenatore, ha commentato così il momento dellantus e il lavoro di Thiago Motta sulla panchina bianconera: le sue paroleArrigoha commentato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport il momento che sta vivendo lantus. Le parole dell’ex allenatore sulla squadra bianconera e su Thiago Motta:PAROLE – «Laè in unadi. Non riesce a imboccare la strada che la porterebbe verso una totale rivoluzione culturale. Thiago Motta è bravo, lo ha fatto vedere a Bologna nella passata stagione, credo che alla lunga riuscirà a imporsi, ma capisco la rabbia della gente che vorrebbe vedere una squadra più competitiva»Leggi suntusnews24.com