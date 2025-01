Davidemaggio.it - Vespa risponde stizzito: “All’Usigrai posso solo perdonare l’ignoranza”

Leggi su Davidemaggio.it

Brunorespinge gli attacchi che arrivano un po’ ovunque dopo la sua sfuriata a Cinque Minuti in difesa di Giorgia Meloni, a cominciare da Usigrai, che ha definito quella del conduttore e giornalista di Rai 1 non informazione ma “propaganda che sa di regime”.tuonaall’Ansa.Le risposte a PD e M5SMa ne ha anche per quella parte della politica che ha duramente commentato i suoi discussi Cinque Minuti sul caso Meloni-Almasri. A Sandro Ruotolo del PD, che lo ha definito “portavoce ufficiale di Palazzo Chigi”, dice:Chieda chiarimenti sulle ‘cose sporchissime’ che fanno governi d’ogni colore e latitudine a Marco Minniti e Nicola Latorre che per conto del PD si sono occupati al più alto livello della sicurezza nazionale.