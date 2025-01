Lanazione.it - Vandali con lo spray a Calenzano, scritte nel cantiere del Giardino del drago

(Firenze), 31 gennaio 2025 – Deihanno tracciato dellecon una bombolettasu uno dei vialetti deldelche sta nascendo nell’area di via don Minzoni. La scoperta è stata fatta questa mattina neldei lavori per la realizzazione del parco inclusivo. La creazione del parco fa seguito alla convenzione, sottoscritta nel 2021 dal Comune e dell’associazione “Vorrei prendere il treno onlus”, che ha previsto la progettazione a cura dell’associazione che si occupa di sensibilizzazione, inclusione e abbattimento delle barriere architettoniche, sociali e culturali. L’intervento vede come segno centrale e caratterizzante un elemento architettonico e ludico, pienamente accessibile a tutti, a forma di, giochi inclusivi, percorsi. Proprio su uno di questi percorsi è stata ritrovata la scritta.