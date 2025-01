Movieplayer.it - Vampira umanista cerca suicida consenziente, recensione: ironia e progressismo per un'ottima opera prima

Leggi su Movieplayer.it

Ariane Louis-Seize rielabora con intelligenza la figura del vampiro in un film che sfrutta la commistione tra generi come valore aggiunto. In streaming su I Wonderfull dal 4 febbraio. Tenebre e castelli lugubri? Paletti di frassino e occhi rossi? Macché. Dimenticate la solita silhouette vampiresca, perché l'esordio alla regia di Ariane Louis-Seize, pur avendo al centro della narrazione una famiglia di non-morti, elude gli archetipi (pur basandosi su di essi) e, anzi, porta avanti una rivoluzione visiva e narrativa che punta alla ri-valutazione del vampiro stesso (attualizzandolo, per davvero). Insomma, qui non abbiamo a che fare con il Nosferatu di Eggers (e meno male, aggiunge l'umile opinione di chi scrive), bensì abbiamo a che fare con un coming-of-age capace di affrontare, come meravigliosa semplicità, temi attuali e impellenti: l'incomunicabilità, .