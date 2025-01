Lanazione.it - Uscire dal mondo, cioè dal "mondano", dentro e fuori la città

Firenze, 30 gennaio 2025 - Come vivere con un cuore unito, senza divisioni, nelcontemporaneo? L' “uscita dal”, espressione con cui si parla spesso dei “santi”, viene interpretata in modo sbagliato come uscita dal tempo e dalla vita comune. Ma la storia, soprattutto oggi, ci raggiunge anche nel deserto. L' “uscita dal” può avvenire in molti modi e con diversi percorsi ed è in realtà “uscita dal”, dall'effimero, dall'essere centrati sempre su se stessi accettando come buoni e naturali i propri istinti, da ciò che, alla fine, è senza radici se non una smisurata e spesso dissimulata considerazione di sé. Gli eremi sono il luogo di questo apparente “ritiro”, nel quale si sceglie come amico Gesù e ci si modella sulla sua parola. Ma questa non è l'intima vocazione di ogni cristiano anche quando vive nella? Giovanni Giambalvo Dal Ben, medico fisiatra e oblato della Comunità mondiale per la meditazione cristiana, è stato coordinatore del Centro di Firenze dove da oltre dieci anni conduce un gruppo settimanale di meditazione.