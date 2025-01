Quotidiano.net - "Un esercito di escort ventenni pagate da Rosneft”. I collaboratori di Navalny attaccano l’Ad della società statale, amico di Putin

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 31 gennaio 2025 - Undireclutate come "specialiste", "consulenti" e "segretarie" per vari uffici amministrativisarebbero state assunte da Igor Sechin, capocompagnia petroliferarussa, detto Dart Fener, super conservatore molto vicino al presidente Vladimir. Fbk: “Undi modelle” La denuncia arriva dal Fondo anti-corruzione (Fbk), fondato dall'oppositore scomparso, Aleksei, e fuorilegge in Russia. "Abbiamo scoperto un'agenzia di prostitute personali. Un vero e propriodi modelle. Signore dello Stato al servizio dello Stato", hanno denunciato idi. Fbk: “Sono dipendenti pubbliche” Secondo la Fbk "è una questione piuttosto complessa dal punto di vista etico. Ogni donna ha tutto il diritto di fare ciò che vuole: guadagnarsi da vivere o usare il proprio corpo come vuole" ma ci sono dei limiti "quando si diventa dipendenti pubblici", si legge nella indagine ripresa anche dal portale dissidente Meduza.