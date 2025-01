Sturmtruppen alla guerra

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Il leader della Cdu Friedrich Merz ha detto che, se sarà eletto Cancelliere, aumenterà gli aiuti all’Ucraina e, se necessario, la Germania andrà a riconquistare la Crimea. Mai sottovalutare i tedeschi.Augusto Binivia emailGentile lettore, mi permetta di ridere, perché mi tornamente un episodio di fine anni ‘70, quando ero ufficiale di complemento dell’esercito italiano. C’era lafredda e in Germania vigeva il servizio di leva. Un giorno lo Stato Maggiore tedesco diramò l’rme rosso con l’ordine a tutti i militari in licenza di rientrare immediatamente nelle caserme. Be’, l’80 per cento non tornò. Si imboscarono quasi tutti, a casa della fidanzata, nel garage d’un amico, nel pied-à-terre d’uno zio o cose così. Uscirono dai nascondigli solo dopo giorni, quando il governo garantì che era stata solo un’esercitazione e i “disertori” non sarebbero stati puniti.