Schianto violentissimo tra tre macchine | tra le vittime un giovanissimo

TIVOLI – Un tragico incidente stradale ha sconvolto la notte di venerdì 31 gennaio lungo via Maremmana, dove un violento impatto tra tre auto ha causato la morte di un giovane di 19 anni e il ferimento grave di altre tre persone.L’allarme è scattato intorno all’1.30, quando i Vigili del Fuoco, con la squadra 18A, sono intervenuti sul posto per estrarre i feriti e mettere in sicurezza l’area. L’impatto, di estrema violenza, ha reso necessaria la chiusura della strada per quasi due ore, consentendo ai Carabinieri della Compagnia di Tivoli di effettuare i rilievi e avviare le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.Le persone ferite sono state immediatamente trasportate in ospedale e si trovano ora sotto osservazione. Al momento, restano ancora da chiarire le cause dello, mentre le autorità stanno verificando eventuali fattori esterni che possano aver contribuito alla tragedia, come l’alta velocità o condizioni della strada.