Quotidiano.net - Ricette e solidarietà. Un libro per l’integrazione dei ragazzi più fragili

di Raffaella Parisi Ai fornelli si esprime la propria creatività, ma cucinare può diventare anche un’occasione per condividere segreti culinari e aiutare persone in difficoltà. Bontà chiama bontà -ricche di diversità con mortadella e Mopur® dal laboratorio “fantasia e buona cucina, è ildisolidali di Gruppo Felsineo per incentivaredei giovani contà nel settore alimentare e della ristorazione sociale. L’azienda alimentare bolognese si è prodigata per la valorizzazione dell’inclusività con due nuove iniziative per favorire una società più inclusiva e sensibile alla diversità. Le, sostenibili basate sulla stagionalità, il rispetto per la tradizione e, sono state realizzate con idel centro Anffas di Modiano, la realtà socio-assistenziale di Sasso Marconi, con cui il gruppo alimentare bolognese collabora dal 2020: trentasei, dalle tigelle e borlenghi ai cappellacci alla mortadella, frutto di anni di attività del laboratorio ‘Fantasia e buona cucina’, valorizzano il corretto bilanciamento alimentare tra le proteine animali della mortadella di Felsineo S.