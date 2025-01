Justcalcio.com - ‘Rambo’ Anguissa, The Centurion of Conte: “Faccio cose che non avevo mai fatto prima”

2025-01-31 07:20:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto:“Lo dico senza dintorni: la coppia Lobotka-è una delle più forti esistenti”ha avvertito AntonioNon appena atterra a Napoli.Il tempo non ha preso il diritto. André-Frank Zambo(Yaundé, 1995) è diventato il suoe. “Non te ne vai, rimani qui con me”ha scattato una gara per impedirgli di partire in estate. ZamboPerformance Chart.DriblabL’Internazionale Camerone, rappresentato da Maxime Nanaera già la chiave per Il “Napoli” riconquisterà lo “Scudetto” 33 anni dopo !!! Due stagioni fa. “ha migliorato tutti.sta facendo anche meglio che con Spalletti”suggerisce Antonio Cassano. A livello di punteggio, ovviamente, non c’è dubbio.