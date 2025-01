Quotidiano.net - "Non abbandoniamo le sfide della viabilità. Pontremolese strategica"

Leggi su Quotidiano.net

CON LO ’Studio di posizionamento e orientamento strategico’, elaborato nel corso del 2023, Confindustria La Spezia ha fornito il proprio contributo individuando le traiettorie di sviluppo per i prossimi dieci anni: ne è emerso un quadro di potenziali opportunità di crescita che porterebbero ad incrementare il Pil provinciale di oltre due volte di quello attuale. La conferma arriva dal presidente dell’associazione, Mario Gerini (nella foto). Quali sono le filiere sulle quali puntare? "Lo sviluppofilieradifesa,nautica e del turismo, gli investimenti in ambito portuale, la definizioneZona logistica semplificata, la possibilità di riutilizzo di aree dismesse rappresentano un’occasione storica per il nostro territorio. Ovviamente oltre alle opportunità ci sono anche le criticità.