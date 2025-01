Agi.it - Mascherine dalla Cina, assolto l'ex commissario straordinario Arcuri. L'abuso d'ufficio non è più reato

AGI -l'exper l'emergenza Covid, Domenico, accusato did'in relazione all'inchiesta della procura di Roma sulla maxifornitura diprovenientinella prima fase dell'emergenza Covid. Per quanto riguarda gli altri 10 imputati - che hanno scelto il rito ordinario -, gli atti sono stati inviati alla Consulta che dovrà dirimere la questione di costituzionalità relativa all'attuale 'formulazione del traffico d'influenze illecite'. L'inchiesta dei pm Fabrizio Tucci e Gennaro Varone, oggi pubblico ministero a Pescara, riguardava affidamenti per un valore di 1,25 mld per l'acquisto di oltre 800 milioni di, effettuate con l'intermediazione di alcune imprese italiane.è statoperché l'd'contestato all'exCovid dai pm di Roma, "non è più previstolegge come".