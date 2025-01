Universalmovies.it - Locked | Bill Skarsgård intrappolato in auto nel trailer

Paramount Pictures ha da poco diffuso ildi, il thriller prodotto da Sam Raimi, con protagonista.La pellicola non è altro che il remake americano del film argentino del 2019 dal titolo 4×4, adattato poi in Brasile nel 2022 con A Jaula. Al centro della trama un misterioso giustiziere sadico (Anthony Hopkins) che utilizza un’di ultima generazione per farla pagare ad un rozzo ladro di). L’intero film ha la particolarità di essere ambientato quasi esclusivamente a bordo dell’è stato prodotto, come anticipato, da Sam Raimi, diretto da David Yarovesky, già regista dell’ottimo film horror L’angelo della Morte – Brightburn. Il film arriverà nei cinema il 21 marzo negli Stati Uniti, e successivamente su Paramount+.Il giovane asso hollywoodiano si è fatto conoscere negli ultimi anni per aver dato volto ad alcuni dei villain più amati dagli appassionati, come Pennywise in “IT” ed il Conte Orlok nel grande successo di Nosferatu (4 nomination agli Oscar 2025).