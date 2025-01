Iodonna.it - Lo stile prende il "volo"

Loilnella Primavera Estate 2025 grazie alla gonna a palloncino. Un design tanto iconico quanto temuto, croce e delizia dei guardaroba più femminile. Se da un lato la si evita per la difficile gestione dei volumi, dall’altro seduce per il suo carattere stravagante. Un capo che fa il look (quasi) da solo, difficile da abbinare solo se lo si teme. Per look scoppiettanti, questa stagione si indossa seguendo precise regole di styling. Gonna a portafoglio: 5 outfit a cui ispirarsi per abbinarla conX Anticipata nelle collezioni Resort 2025 e poi vista più frequentemente in quelle PE25, richiama gli anni ’80 trovando anche spazio nelle tendenze contemporanee.