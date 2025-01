Oasport.it - LIVE Fenerbahce-Virtus Bologna 22-13, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: i turchi allungano di fisicità dopo un quarto

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA27-18 Guduric a segno in terzo tempo.25-18 Belinelli sbaglia una tripla, non la seconda, Jasikevicius chiama timeout perché a lui questo non piace (sapendo egli bene chi è Belinelli).25-15 Hayes-Davis si vendica e piazza la tripla.22-15 Shengelia si alza sopra Hayes-Davis e realizza.Inizia il secondo.TOP SCORER –: Colson 7;: Cordinier 4Finisce il primo, ilnei secondi cinque minuti ha fatto capire soprattutto allo fisico perché è secondo in classifica in.22-13 Tripla frontale di Melli e per lui è fondamentalmente uno scherzo.19-13 Si riparte e Grazulis va a segnare dai sei metri.Momenti problematici al tavolo perché uno dei due cronometri è partito prima del dovuto da 1’06”, si sta tentando di sistemare tutto.