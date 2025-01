Anteprima24.it - “Lezioni di Napoletanità”: al Teatro Ricciardi di Capua in scena Colella, De Luca e D’Angiò

Tempo di lettura: < 1 minuto“di”. Aldiil 16 febbraio lo spettacolo esilarante con Amedeo, Alan Dee Lino. I napoletani hanno una marcia in più .‘na pezza a culore! ; e i tre protagonisti dello spettacolo lo sanno molto bene!Gli ideatori del programma cult Telegaribaldi (De) incontrano lo scrittore Amedeoin un divertente congresso dell’Università degli studi di Napoli Gennarino II. I tre congressisti-attori, in abito da docenti universitari, danno vita a una lectio magistralis sui generis.Tra racconti, paraustielli e aneddoti sulla storia napoletana, narrati in maniera accattivante e divertente da Amedeo, si inseriscono le canzoni, le imitazioni e i monologhi dei due attori partenopei su argomenti di attualità calcistica e non.