Iltempo.it - Ko indolore a Braga, Lazio agli ottavi da 1^ della classe

Leggi su Iltempo.it

(PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Sconfittaper la, che nell'ultima giornata“fase campionato” dell'Europa League perde in casa delper 1-0, ma conserva la testaclassifica, a coronamento di una prima parte di percorso europeo di altissimo livello. Marco Baroni deve fare i conti con numerose assenze, tra le squalifiche di Rovella e Zaccagni e gli infortuni di Vecino, Patric Tavares e Lazzari, ai quali si è aggiunto Guendouzi. Ecco, quindi, che a metà campo parte titolare Gila al fianco di Dele-Bashiru. L'avvio di partita è a favore del, più aggressivo in quanto costretto a vincere: la manovra dei padroni di casa è avvolgente e i portoghesi passano già al 6? con Fernandes che vede la sovrapposizione di Gomez e serve il compagno, bravo a mettere un pallone in area che Horta piazza con precisione sul secondo palo.