Jovanotti | “Con l’incidente in bici ho ricevuto un dono Non vado in gara a Sanremo perché non sono competitivo”

Il 31 gennaio esce IL CORPO UMANO VOL.1, il nuovo album di Lorenzo Cherubini, in arte. A Fanpage.it in questa intervista parla del suo viaggio interiore dopo l'incidente in, che a un certo punto si è rivelato come "un". La positività come espressione del suo essere, ché imbronciato non si piace proprio, quando è giù posvederlo solo "la Francesca e la Teresa". Poi, asolo come ospite,: "non mi piacciono le gare,competitivo solo con me stesso".