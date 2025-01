Inter Zalewski si avvicina | ecco cosa manca per chiudere l’affare

Leggi su Ilnerazzurro.it

L’cerca di muoversi per trovare una riserva di Denzel Dumfries: il primo nome a cui i dirigenti di viale della Liberazione stanno lavorando è quello di Nicoladella Roma. Stando alle ultime notizie, l’esterno polacco potrebbe approdare in nerazzurro in questi giorni.: fumata bianca in arrivo?I prestiti di Tajon Buchanan al Villarreal e di Tomas Palacios al Monza aprono all’operazione in entrata per l’, alla ricerca di un esterno destro che possa far rifiatare Denzel Dumfries: si tratta di Nicola.Il polacco classe 2002, calciatore della Roma, è sempre più vicino a diventare un calciatore dell’. Infatti, per la fumata biancano alcuni dettagli – ma per la Gazzetta dello Sport,potrebbe chiudersi anche tra oggi e domani.Secondo il noto quotidiano sportivo,dovrebbe prima firmare un rinnovo di contratto con la Roma – visto che quello attuale scadrà a giugno – e poi potrà andare in prestito nelle sponde nerazzurre di Milano.