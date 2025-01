Lettera43.it - I soldati della Corea del Nord in sostegno alla Russia si sono ritirati dal fronte

Le truppene schierate nel Kursk adelle forze russe nella guerra contro l’Ucraina,state ritirate dalle linee deldopo aver subito gravi perdite. Lo riportano fonti ucraine e statunitensi al New York Times, che affermano che ini non vengono avvistati nei combattimenti da circa due settimane.Le truppene sirivelate poco organizzateCirca 12 milani erano giunti inlo scorso novembre, alimentando le preoccupazioni di Kyiv e dei suoi alleati occidentali su una possibile escalation del conflitto. Tuttavia, nel giro di tre mesi, le perdite hanno ridotto il contingente almenometà. Secondo il generale ucraino Oleksandr Syrsky, scrive il New York Times, le truppene sirivelate combattenti determinati ma poco organizzati, privi di coordinamento con le forze russe.