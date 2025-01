Ilfattoquotidiano.it - “Ho visto Dio, ma non mi parla più. Belve? Non ho firmato la liberatoria, capisco Mammucari”: Elettra Lamborghini a ruota libera da Cattelan

Dio che le, gli alieni che in sogno la rapiscono, il bisogno di stare nella povertà:è una sorpresa continua a “Supernova”, il podcast di Alessandro. La cantante, che sarà tra le co-conduttrici dell’imminente Festival di Sanremo, si racconta tra sacro e profano elargendo una quantità di rivelazioni davvero notevole, a partire dai dialoghi con l’Altissimo.IL RAPPORTO CON L’ALTISSIMO – “HoDio durante un volo” spiega, “però non mipiù. Secondo me ho fatto qualcosa sbagliato, infatti sono un po’ presa male e non mida un po’. Forse stavo andando in Spagna o in Belgio, non mi ricordo più. Mi hato. Mi ha detto qualcosina. Ogni cosa che gli chiedevo lui me lo faceva trovare in poche parole. Io avevo bisogno di risposte e lui me le faceva trovare”.