Giubileo Jovanotti ospite in Vaticano | Qui è casa e per me nuova partenza

Presentata oggi inla mostra ‘En Route’, realizzata in collaborazione con la Biblioteca Apostolica Vaticana in occasione del2025.della conferenza stampa, il cantautore Lorenzo, che, nell’esposizione condivide un’installazione sonora ispirata ai suoi percorsisi, si è detto onorato ed emozionato. Il ricordo dell’infanzia in“Questo invito è arrivato quando avevo appena iniziato la riabilitazione dopo l’incidente. Per me è stato un segno del destino, un ritorno e una”, ha dichiarato l’artista. “Le parole chiave del progetto hanno acceso la mia immaginazione, soprattutto ‘’, che per me è”, ha proseguito, ricordando che suo padre lavorò nei sacri palazzi come gendarme. “La mia vita è profondamente intrecciata con questo luogo, che da bambino esploravo con meraviglia.