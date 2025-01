Terzotemponapoli.com - Garnacho entra e cambia la partita

Leggi su Terzotemponapoli.com

Assist decisivo dinella vittoria del Manchester United in RomaniaIl Manchester United chiude la fase a gironi di Europa League con una vittoria convincente in trasferta. A Bucarest, i Red Devils superano 2-0 l’FCSB grazie ai gol di Dalot e Mainoo,mbi arrivati nella ripresa. Decisivo l’ingresso in campo di Alejandro, autore dell’assist per il raddoppio. Con questo successo, la squadra di Rubén Amorim termina il girone al terzo posto con 18 punti.Un primo tempo equilibrato e combattutoL’incontro inizia con un Manchester United determinato a chiudere il girone con una vittoria, ma di fronte trova un FCSB ben organizzato e aggressivo. La squadra rumena, sostenuta dal pubblico del National Arena, riesce a contenere gli attacchi avversari e prova a rendersi pericolosa in contropiede.