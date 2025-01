Tpi.it - Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3

su Rai 3, 31 gennaioè il nuovodiin onda in prima serata su Rai 3 ogni lunedì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le, le storie, le inchieste, i servizi e glidella puntata di, 31 gennaio 2025.La via delle merci contraffatte parte dal Gran Bazar di Istanbul, uno dei più grandi mercati di prodotti fake, per arrivare, attraverso i porti italiani, sulle bancarelle delle città e nelle piattaforme online. Ma la Turchia è anche la prima scelta per la produzione del tessile italiano con un risvolto allarmante di sfruttamento del lavoro minorile. Tra le altre inchieste della puntata, poi, un viaggio nella cultura neomelodica attraverso i suoi protagonisti, che partecipano, per cachet altissimi, a serenate, matrimoni e baby shower: un universo variegato, che però sembra anche avere legami con la camorra.