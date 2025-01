Quotidiano.net - Fabrizio Cicchitto: “Meloni doveva mettere il segreto di Stato”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 31 gennaio 2025 –, ex senatore del Psi e capogruppo di Forza Italia alla Camera, la comunicazione dell’esposto nei confronti di, Piantedosi, Nordio e Mantovano era un atto dovuto? “Secondo me, no. Se ogni esposto diventasse un avviso di garanzia le istituzioni sarebbero intasate. Lo Voi poteva aprire un fascicolo a carico di ignoti e poi fare accertamenti. O si ritiene che l’avvocato Li Gotti, visti i suoi rapporti con i servizi e altre realtà, ha informazioni straordinarie, oppure non si può avvisare mezzo governo”. Atto dovuto: quante volte ha sentito questa formula? Erano sempre “atti dovuti”? “Già. Vede la combinazione? Questo atto dovuto è arrivato mentre c’era uno scontro con la magistratura perché una parte di essa non condivide lo sdoppiamento delle carriere.