Fable al lancio, Starfield, Microsoft Flight Simulator 2024 ed altri giochi in arrivo su PS5, per un report

Secondo un nuovoe Killer Instinct stanno per approdare su PS5. Stando a quanto riportato da Vandal, in quel dihanno infatti deciso di abbracciare con decisione una strategia multipiattaforma, rilasciando anche il nuovo capitolo disu PlayStation 5 già dal day one.Ebbene sì, appena poche ore dopo l’annuncio ufficiale di Forza Horizon 5 su PS5, il noto portale online Vandal ha pubblicato un nuovo articolo dove ha anticipato l’di ben quattrodisulla console di Sony.Già da tempo si vociferava della possibilità di vedere titoli come Halo: The Master Chief Collection e Gears of War: Ultimate Edition su PS5 e Nintendo Switch 2, ma ora le indiscrezioni trovano sempre più conferme. Tra iche potrebbero seguire questa strada ci sono anche Age of Empires II: Definitive Edition e Hellblade 2.