Lanazione.it - Export. Torselli, Petrucci e Veneri (FdI): “Arezzo tra le prime dieci province per export: il settore orafo traina la crescita”

, 30 gennaio 2025 – "I dati sulle esportazioni extra-UE confermano la solidità dell'Italia sui mercati internazionali, con un nuovo record che supera i 305 miliardi di euro per il secondo anno consecutivo. Un risultato che testimonia la competitività del Made in Italy e il ruolo centrale delle nostre imprese nell’economia globale.'' Così dichiara l’eurodeputato (FdI), Francesco, commentando i recenti dati sull’extra-UE. "Tra le realtà protagoniste di questa- spiegano l’eurodeputatoe il Consigliere Regionale (FdI), Gabriele- spicca la provincia di, che entra per la prima volta tra lein Italia per valore dell’. In particolare, ilregistra un incremento straordinario, con un +42% sul mercato turco rispetto all'anno precedente.