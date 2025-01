Ilrestodelcarlino.it - Due risonanze magnetiche di ultima generazione all'ospedale Maggiore di Bologna

, 31 gennaio 2025 – Duediall'. Raddoppia in questo modo la capacità erogativa di esami diagnostici mediante risonanza magnetica, con nuove apparecchiature in linea con i più recenti standard tecnologici, per un investimento complessivo di oltre 2 milioni di euro. Nuove tecnologie per un servizio sanitario avanzato “Una nuova strumentazione di altissimo livello permette aldi fare un ulteriore passo avanti - dichiara il direttore generale dell'Ausl di, Paolo Bordon, al suo ultimo giorno di mandato, in attesa di ricoprire l’incarico di direttore generale del dipartimento Sanità della regione Liguria - sia nella qualità degli esami erogati sia per quanto riguarda la riduzione delle liste d'attesa, un obiettivo perseguito con determinazione in questi anni”.