Del Piero torna alla Juve | via Motta e Giuntoli

Leggi su Sportface.it

Sembra passata letteralmente un’infinità da quando lantus di Alessandro Deldominava l’Italia, l’Europa e il mondo, eppure si tratta di meno di tre decenni. Tanti, in un orizzonte temporale a breve termine, pochi se si pensastoria centenaria della Vecchia Signora, abituata a vincere. Perchè vincere non è importante, ma è l’unica cosa che conta, come la leggenda bianconera GianBoniperti ha ammesso ormai tanti decenni fa.L’ultimo Delha avviato quello che è stato anche l’ultimo ciclo vincente dei bianconeri, quel meraviglioso ciclo di nove scudetti consecutivi aperto con Antonio Conte in panchina e con il Capitano leader della squadra, al suo ultimo anno con addosso la maglia della suantus. Un ciclo che è oramai terminato da quattro anni, anche cinque se si vuole considerare questa stagione.