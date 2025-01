Notizie.com - Cyberbullismo e intelligenza artificiale, troppi i rischi per i più piccoli: “Hikikomori triplicati, è allarme”

Di bullismo, in Italia, si parla spesso. Ancor di più della sua versione online: quelche è ormai diventato una vera e propria piaga. Basta un singolo dato, estrapolato dal Report OMS Europa del 2024, a fornire un quadro inquietante: nel corso dell’ultimo anno, ben il 15 percento degli adolescenti ha subito atti di. Con un aumento, rispetto al 2018, dal 12 al 15 percento per i ragazzi; e dal 13 al 16 percento per le ragazze.Internet ha insomma amplificato i confini del “tradizionale” bullismo. Ciò che prima si verificava tra i banchi di scuola o comunque “in presenza”, ora si allarga ai comportamenti in rete. Non è peraltro un mistero che l’utilizzo degli smartphone sia sempre più diffuso anche tra gli adolescenti, o addirittura tra i bambini.Utilizzo smodato della tecnologia: con lo smartphone in mano già da bambiniSecondo i dati forniti dall’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, in Italia 8 bambini su 10, fra i tre i cinque anni, sanno utilizzare il cellulare dei genitori.