361magazine.com - Cremona, 15enne investita e uccisa dal bus mentre andava a scuola

La giovane studentessa è morta sul colpo. L’autista del bus, di 55 anni, si trova ricoverato sotto shockLa quindicenne stava andando aquando il bus l’ha. L’incidente è avvenuto stamane verso le 7.40, in via Dante. Stando a quanto verificato dai soccorritori del 118 la ragazzina è morta sul colpo. Sul posto è intervenuta la polizia insieme ai vigili del fuoco per avviare le indagini,l’autista del mezzo, un uomo di 55 anni, è stato portato in ospedale in stato di shock.Leggi anche–> Da Brescia la storia a lieto fine di un ragazzo senegalese: il medico gli regala una fattoriaLa quindicenne stava attraversando la strada per raggiungere l’istituto superiore che frequentava nei pressi di un semaforo. Non è chiaro se stesse attraversando sulle strisce.